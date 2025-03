Zrinka Ljutic ottiene la coppa di cristallo di slalom femminile, Mikaela Shiffrin vince l’ultima gara della stagione 2025. A Sun Valley va in scena l’atto conclusivo della Coppa del Mondo di slalom femminile. La prima manche va a Mikaela Shiffrin, che davanti al suo pubblico cerca il riscatto dalla brutta caduta di Killington, risalente a novembre dello scorso anno. La sciatrice statunitense fa il vuoto dopo il primo tentativo, con Lena Duerr che segue a 59 centesimi di distanza. Il resto delle atlete rimangono al di sopra del secondo di ritardo. La seconda manche si apre con quattro atlete in lizza per la Coppa: Ljutic, Rast, Liensberger, Holdener, con le ultime due staccate di diverse lunghezze.

La seconda manche si apre con un grande colpo di scena: Rast risulta esclusa dalla corsa per la coppa di cristallo di specialità. La svizzera rischia inoltre di perdere la seconda posizione in classifica generale. Poco più tardi, viene esclusa anche Holdener dalla lotta per il titolo. La sfida è ancora aperta tra Ljutic e Liensberger.

L’austriaca perde il ritmo nel corso della sua discesa, ma riesce a staccare un secondo posto che la tiene matematicamente ancora in corsa. Poco dopo però, Liensberger scala in terza posizione e Zrinka Ljutic ottiene la Coppa del Mondo di specialità. La manche si chiude con il dominio di Shiffrin, che sale in cattedra e non lascia spazio a nessuno. La statunitense festeggia la sua vittoria numero 101 e conclude la stagione nel migliore dei modi. Il podio è completato da Lena Duerr e da Andrea Slokar. Tra le italiane, Lara della Mea chiude in diciottesima posizione a 3”42.

LE PAGELLE DELLA PROVA

Zrinka Ljutic: 9.5

La sciatrice croata festeggia la Coppa del Mondo . Ljutic, classe 2004, che ha dominato la stagione, non ha brillato nella giornata odierna. La performance della gara viene però eclissata dal successo nella classifica generale, che la vede riportare la Coppa del Mondo in Croazia diciannove anni dall’ultima volta.

Mikaela Shiffrin: 10

Grande prestazioni di Mikaela Shiffrin, in gara davanti al suo pubblico di casa. La statunitense domina l’intera gara, salendo in cattedra sin dalla prima manche. L’americana brilla anche nella seconda discesa, andando a conquistare la sua vittoria numero 101 e portandosi a quota 500 punti.

Lena Duerr: 9

Diciassettesimo podio in Coppa del Mondo per la tedesca, che non riesce a raggiungere Shiffrin ma riesce a ottenere una buona seconda posizione. Sin dalla prima manche, Duerr si dimostra l’unica a poter seguire la statunitense con un ritardo minore di un secondo

Andrea Slokar: 8.5

Slokar firma un’ottima seconda manche, dimostrandosi particolarmente a suo agio con la neve di Sun Valley. La slovena chiude in terza posizione, ottenendo il suo terzo podio in Coppa del Mondo.

L’ORDINE DI ARRIVO

Mikaela Shiffrin (Usa) in 1’45”92 2. Lena Duerr (Ger) a 1”13 3. Andreja Slokar (Slo) a 1”14 4. Wendy Holdener (Sui) a 1”60 5. Katharina Liensberger (Aut) a 1”94 6. Paula Moltzan (Usa) a 2”00 7. Melanie Meillard (Sui) a 2”19 8. Mina Fuerst Holtmann (Nor) a 2”21 9.Ali Nullmeyer (Can) a 2”60 10. Zrinka Ljutic (Cro) a 2”68

18. Lara della Mea (Ita) a 3”42

LA CLASSIFICA DI COPPA DEL MONDO

Federica Brignone (Ita) 1594 punti Lara Gut-Behrami (Sui) 1272 Sofia Goggia (Ita) 931 Zrinka Ljutic (Cro) 816 Sara Hector (Swe) 752 Camille Rast (Sui) 736 Alice Robinson (Nzl) 700 Lara Colturi (Alb) 655 Cornelia Huetter (Aut) 619 Wendy Holdener (Sui) 612

19. Laura Pirovano (Ita) 404

22. Marta Bassino (Ita) 358

25. Elena Curtoni (Ita) 330

51. Roberta Melesi (Ita) 122

60. Lara Della Mea (Ita) 93

63. Martina Peterlini (Ita) 84

65. Nicol Delago (Ita) 73

67. Asja Zenere (Ita) 70

74. Nadia Delago (Ita) 55

75. Marta Rossetti (Ita) 47

78. Giorgia Collomb (Ita) 45

91. Ilaria Ghisalberti (Ita) 26

105. Beatrice Sola (Ita) 10

107. Vicky Bernardi (Ita) 9

115. Emilia Mondinelli (Ita) 4

119. Sara Thaler (Ita) 1