Donnarumma all’Inter? Le ultime notizie vedono il portiere della Nazionale lontano da Parigi: la decisione di Luis Enrique.

Gianluigi Donnarumma sarà il protagonista di un’estate molto movimentata, lato mercato, in casa PSG. Il portiere della Nazionale Italiana sembra ormai aver concluso il suo tempo nella capitale francese dopo averci militato per 4 anni. Il suo contratto scadrà nel 2026 e, di conseguenza, la società parigina si sta organizzando pur di non perdere un giocatore del suo calibro a parametro zero.

Il portiere ex Milan pare essere disposto a lasciare il PSG nonostante il suo agente abbia sottolineato più volte che le due parti proveranno a definire il rinnovo di contratto. Al contempo però, secondo quanto riportato da Transfermarkt, la decisione definitiva è stata presa da Luis Enrique le cui idee sono molto chiare per il futuro della sua squadra.

PSG, decisione presa: il verdetto su Donnarumma

Dopo l’addio di Mbappè, il Paris Saint-Germain ha ritrovato la propria strada affidandosi al rilanciato Dembelè, al talento di Barcola ed all’estro del nuovo acquisto, Khvicha Kvaratskhelia. Luis Enrique, infatti, soprattutto in Champions League è stato protagonista con la sua squadra battendo il Liverpool di Arne Slot e contro il Manchester City di Pep Guardiola nel campionato della massima competizione europea.

Oltre alla fase offensiva, però, il tecnico spagnolo ha indicato alla società di dover operare in altre zone del campo, anche in porta. Nel corso dell’anno, infatti, Donnarumma si è alternato diverse volte con Safonov, rimanendo, così, scontento in panchina. A quanto pare, perciò, l’ex allenatore del Barcellona ha stilato una lista dei calciatori che lasceranno Parigi a fine stagione.

Gigio Donnarumma verrà mandato via insieme a Kolo Muani, Goncalo Ramos, Marco Asensio e Lucas Hernández. Giocatori che non hanno mai convinto a pieno Luis Enrique e, alcuni di questi, hanno già trovato una sistemazione in prestito: Kolo Muani alla Juventus ed Asensio all’Aston Villa.

Una condizione, perciò, che potrebbe favorire l’Inter di Simone Inzaghi. Dopo l’alternanza in porta di Onana e Sommer nel corso degli anni post Handanovic, la società nerazzurra vorrebbe regalare al proprio allenatore un portiere nel pieno della sua carriera che potrà proteggere i pali dell’Inter per diverso tempo. Una destinazione che potrebbe essere presa seriamente in considerazione dallo stesso numero 1 di Castellammare di Stabia ed a cui non ha chiuso le porte anche dopo gli impegni con l’Italia affermando che Milano è sempre nel suo cuore.