La Monumentale di Torino sta per diventare palcoscenico dei campionati assoluti indoor open di tuffi, in programma tra venerdì 28 e domenica 30 marzo. Il capoluogo piemontese ospita da diversi anni la rassegna nazionale che vede impegnati i migliori tuffatori azzurri e come ogni anno, il Presidente della FIN Piemonte Gianluca Albonico è pronto a fare gli onori di casa. Nel corso della giornata di apertura è previsto un intervento della vice presidente federale Tania Cagnotto, atteso per domani pomeriggio. Presente anche il presidente del CONI Piemonte Stefano Fabio Mossino, insieme all’assessore allo sport del comune di Torino Domenico Carretta e altri rappresentanti delle istituzioni politiche e sociali territoriali.

Le gare maschili e femminili da uno e tre metri e dalla piattaforma prevedono una fase eliminatoria, con otto atleti che accederanno alla finale. Si tratta di una sfida importante anche in vista dei prossimi impegni. La rassegna, infatti, verrà considerata come test di valutazione per i prossimi campionati europei, in scena in Turchia tra il 22 e il 28 maggio, e per i campionati mondiali di Singapore tra il 26 luglio e il 3 agosto. Al momento, l’unica azzurra qualificata alla rassegna continentale è Chiara Pellacani, quarta ai Giochi di Parigi 2024 nella prova dai tre metri individuale e in quella in sincro con Elena Bertocchi. Pellacani che non sarà presente a Torino causa impegni universitari a Miami. La prova vedrà al via 60 atleti, di cui otto stranieri provenienti da Finlandia, Svezia e Svizzera.

IL PROGRAMMA DELLE GARE

Venerdì 28 marzo

10:00 Eliminatorie

trampolino 1 metro M (6 tuffi)

trampolino 3 metri F (5 tuffi)

piattaforma M (6 tuffi)

16:30 Finali – Diretta Rai Play e Rai Sport HD

trampolino 1 metro M (6 tuffi)

trampolino 3 metri F (5 tuffi)

piattaforma M (6 tuffi)

Sabato 29 marzo

10:00 Eliminatorie

trampolino 1 metro F (5 tuffi)

trampolino 3 metri M (6 tuffi)

piattaforma F (5 tuffi)

16:30 Finali – Diretta Rai Play e differita Rai Sport HD

trampolino 1 metro F (5 tuffi)

trampolino 3 metri M (6 tuffi)

piattaforma F (5 tuffi)

Domenica 30 marzo

10:00 Eliminatorie

piattaforma sincro M/F (6/5 tuffi)

trampolino 3 metri sincro F (5 tuffi)

trampolino 3 metri sincro M (6 tuffi)

11:30 Finali – Diretta Rai Play e differita Rai Sport HD

piattaforma sincro M/F (6/5 tuffi)

trampolino 3 metri sincro F (5 tuffi)

trampolino 3 metri sincro M (6 tuffi)