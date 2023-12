Slalom femminile Lienz 2023, risultati e classifica manche finale: Shiffrin di un altro pianeta, Gisin torna a podio

Mikaela Shiffrin domina lo slalom femminile di Lienz, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino 2023/2024. Vittoria numero 43 in Coppa del Mondo e podio numero 147 per la classe 1995. L’americana fa il vuoto e chiude in 1:48.75 rifilando 2.34 alla seconda classificata Duerr, 1:51.09. Grave errore nel finale di Moltzan, che butta via un potenziale podio. Podio che si prende di forza Michelle Gisin, 1:51.20 (+2.45), al ritorno nelle prime tre dopo quasi due anni, terza nel SuperG alle finali di Courchevel/Meribel. Ai piedi del podio Swenn Larsson, 1:51.69 (+2.94). Quinta una Vlhova con qualche problema fisico di troppo. Rimonte di giornata per le austriache Huber (+3.31) e Gallhuber (+3.43), che sono sesta e settima rispettivamente con dieci e quindici posizioni recuperate. Chiudono la top ten altre due austriache, Liensberger, ottava a 3.46, e Truppe, decima a 3.49. In mezzo c’è la svizzera Good. La canadese Smart risale di 10 posizioni ed è 14ª a 3.93 con il terzo tempo di manche. Deludenti Hector, 12ª a 3.80, e Melanie Meillard, 15ª a 3.94. Nelle zone più basse di classifica, la svedese Oehlund è 19ª con nove posizioni recuperate. Primi punti in coppa del mondo per la lettone Germane, 22ª a 4.82, e per la francese McFarlane, 26ª a 5.01, scesa in prima manche con il pettorale numero 69. Giornata storta per i colori azzurri, oltre alle uscite di Paris, Casse e Innerhofer nel SuperG di Bormio, Marta Rossetti sbaglia nel finale ed è fuori, mentre Lara Della Mea perde sette posizioni e chiude 21ª a 4.69.

CLASSIFICA GENERALE AGGIORNATA

LA CLASSIFICA FINALE

1. Shiffrin 1:48.75

2. Duerr 1:51.09

3. Gisin 1:51.20

4. Swenn Larsson 1:51.69

5. Vlhova 1:51.99

6. Huber 1:52.06

7. Gallhuber 1:52.18

8. Liensberger 1:52.21

9. Good 1:52.22

10. Truppe 1:52.24

21. Della Mea 1.53.44

DNF Rossetti