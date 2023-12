Coppa del mondo sci alpino femminile 2023/2024: classifica aggiornata dopo slalom Lienz

Mikaela Shiffrin vince dominando lo slalom di Lienz, valido per la Coppa del mondo di sci alpino femminile 2023/2024. L’americana rifila oltre due secondi a una sorprendente Duerr e alla rediviva Gisin, a podio dopo quasi due anni. Grave errore di Moltzan nel finale, che esce senza niente in mano dopo il secondo posto nella prima manche. Fuori anche Rossetti, mentre buoni punti per Della Mea. Pochi cambiamenti in classifica con Gisin che accorcia su Hector e Goggia, ma resta sempre al settimo posto. Balzo di 5 posizioni per Duerr, che sale in ottava facendo uscire Moltzan dalla top ten.

CLASSIFICA AGGIORNATA

Mikaela Shiffrin USA 900 Federica Brignone ITA 637 Petra Vlhova SVK 572 Lara Gut-Behrami SUI 469 Sofia Goggia ITA 428 Sara Hector SWE 378 Michelle Gisin 310 Lena Duerr 270 GER Cornelia Huetter AUT 240 Valerie Grenier CAN 221

LE ALTRE ITALIANE

43. Laura Pirovano ITA 72

51. Roberta Melesi ITA 49

53. Marta Rossetti ITA 45

59. Martina Peterlini ITA 36

62. Lara Della Mea ITA 33

72. Nicol Delago ITA 23

76. Elisa Platino ITA 17

85. Nadia Delago ITA 10

87. Asja Zenere ITA 9

93. Teresa Runggaldier ITA 7