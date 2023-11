MotoGP GP Malesia 2023, Marquez dopo la Sprint: “Volevo vincere, siamo molto forti sul passo gara”

“Oggi ero in missione, volevo vincere la sprint. Domani avrò un’altra opportunità, sul passo gara siamo molto forti e mi aspettavo di essere forte nella sprint. Ho fatto tutto alla perfezione con le tempistiche giuste. Abbiamo sofferto nelle ultime gare, adesso dobbiamo mantenere il nostro livello fino a Valencia”. Sono le parole di Alex Marquez, vincitore della Gara Sprint del GP della Malesia a Sepang. “Non è facile lottare con due che si stanno giocando il mondiale. Ho attaccato nel momento giusto, alla curva giusta, non mi aspettavo di fare questa differenza. Pensavo che la gomma calasse un po’ meno, credevo di competere nella gara non nella sprint, ero più ottimista per la gara lunga. Comunque domani devo essere concentrato come oggi”, ha aggiunto ai microfoni Sky.