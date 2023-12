Sci, i risultati della prima manche del gigante femminile di Tremblant: Vlhova in testa davanti a Shiffrin e Gut, quarta Bassino e sesta Brignone

Petra Vlhova è in testa nella prima manche dello slalom gigante di Tremblant. La slovacca ha sfruttato alla grande la tracciatura del suo allenatore, e dopo una partenza sotto tono è riuscita a recuperare nella seconda parte di gara, chiudendo con 5 centesimi di vantaggio su Mikaela Shiffrin. Terzo posto per la svizzera Lara Gut, partita con il primo pettorale. La prima delle azzurre è Marta Bassino, quarta con 0.95 di ritardo, che paga un errore nella parte centrale della pista. Sbaglia in maniera molto simile anche Federica Brignone, che è sesta a 1.22. Sofia Goggia invece è decima con 1.40. Qualificate anche le altre azzurre Melesi e Platino, rispettivamente ventunesima e ventottesima. Non rientrano invece nelle prime trenta Zenere, Sola e Pirovano. Appuntamento alle 20.15 per la seconda manche.

I RISULTATI DELLA PRIMA MANCHE: