Ilary Blasi a Verissimo: “Totti è sempre stato geloso, probabilmente c’erano altre donne prima di Noemi”

In un’intervista rilasciata a Verissimo, Ilary Blasi ha risposto alle domande della conduttrice Silvia Toffanin, tornando a parlare della rottura con Francesco Totti. La showgirl ha in gran parte ripetuto quanto detto nel docu-film Unica, su Netflix, ma ha anche fatto chiarezza in merito ad altri aspetti: “Sono stata per un anno e mezzo a capire cosa fosse successo e sentire tutti i vari punti di vista, ma la storia era mia e quindi a un certo punto ho deciso di metterci la faccia“. Poi il periodo galeotto, a fine 2021: “Dopo aver trascorso l’estate di sempre, con un viaggio in Russia e una vacanza a Sabaudia, lui è diventato strano. Verso novembre è cominciata la catastrofe. Lui mi chiedeva chiarimenti sul caffè preso con un ragazzo visto su Instagram“.

Ilary si è poi soffermata sulla gelosia di Totti, che le avrebbe chiesto di non vedere più la sua amica Alessia, di cancellarsi dai social e persino di smettere di lavorare: “Era sempre stato geloso, perciò non si trattava di una novità. Patriarcato? No, sarà sempre il papà dei miei figli. Magari era spaventato ed ha scelto la via di fuga più facile, ma non me la sento di paragonare la nostra situazione alle tragedie che si sentono in questi giorni“.

“L’avevo sempre difeso, ma quando ho saputo la verità ho preso un’altra direzione. In questa situazione non ci sono né vincitori, né vinti, tuttavia l’intenzione era sempre quella di elevare lui e screditare me. E’ stato un grande dispiacere, anche per i miei genitori che continuano a volere bene a Francesco – ha proseguito la conduttrice televisiva, che poi ha parlato dei presunti altri tradimenti di Totti – A me non sono mai arrivate prove concrete e nessuna è mai venuta a dirmi nulla. Probabilmente c’è stato qualcos’altro, ma non ho prove“.