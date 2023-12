Sci, gigante femminile di Tremblant: impresa di Brignone che recupera dalla sesta posizione e vince

Doppietta di Federica Brignone, che nel secondo slalom gigante di Tremblant bissa il successo di ieri. Strepitosa seconda manche della valdostana, che dopo il sesto posto della prima manche con oltre un secondo di ritardo piazza un recupero straordinario e mette in fila tutte. La campionessa azzurra centra così la ventitreesima vittoria in carriera, frutto di una sciata ai limiti della perfezione nonostante le condizioni climatiche avverse che si sono abbattute sulla Flying Mile. Seconda posizione per Lara Gut, distanziata 33 centesimi, davanti a Mikaela Shiffrin, terza con un ritardo di 0.39. Delude Vlhova, che guidava la graduatoria dopo la prima manche ma chiude soltanto in quinta posizione. Ottava Marta Bassino e decima Sofia Goggia. Le altre due azzurre Elisa Platino e Roberta Melesi chiudono invece rispettivamente in ventesima e ventunesima posizione.

I RISULTATI DELLO SLALOM GIGANTE DI TREMBLANT: