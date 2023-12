Ligue 1 2023/2024, il Marsiglia di Gattuso torna a vincere. Bene anche Monaco e Lilla

Buone notizie per l’Olympique Marsiglia di Gennaro Gattuso, che torna alla vittoria nella quattordicesima giornata della Ligue 1 2023/2024 dopo aver raccolto solo due punti nei quattro precedenti turni di campionato. Al Velodrome l’OM ha battuto e superato in classifica il Rennes: un 2-0 frutto delle reti di Aubameyang su rigore e di Ounahi. Entrambe le squadre hanno chiuso in 10 uomini, con le espulsioni di Wooh al 61′ per gli ospiti e di Ndiaye al 67′ per i padroni di casa che con questa vittoria salgono al nono posto.

Prosegue il buon momento del Lilla, che archivia un’altra vittoria grazie al 2-0 casalingo ai danni del Metz. Ospiti a dir poco sfortunati e poco cinici, con due rigori sbagliati nell’arco dei 90′: prima l’errore di Elisor alla mezz’ora sullo 0-0, poi nella ripresa anche Camara sbaglia dagli 11 metri quando la partita si poteva riaprire. Il Lilla sorride invece nel recupero del primo tempo, con il mortifero uno-due firmato da Yazici e dal rigore di David. Con questa vittoria i padroni di casa restano al quarto posto in solitaria.

Seconda vittoria consecutiva per il Brest, che batte il Clermont con un netto 3-0 e si rilancia nella corsa alla zona europea della classifica. Grande protagonista Romain Del Castillo, che prima sblocca la partita su rigore al 20′ e poi la chiude definitivamente con il terzo gol e la personale doppietta in avvio di ripresa. Nel mezzo anche il raddoppio firmato da Pereira Lage a condannare il Clermont , fermo al penultimo posto con 10 punti e sempre più invischiato nella zona retrocessione. Da quest’ultima non si allontanano certo Tolosa e Lorient, che pareggiano 1-1 nello scontro diretto e conquistano entrambe il secondo punto nelle ultime cinque partite giocate in campionato. A un quarto d’ora dal termine Dallinga porta avanti i padroni di casa, ma al 91′ ecco che gli ospiti si salvano con la rete di Dieng. Per il Tolosa adesso diventerà importantissima la prossima partita, contro il fanalino di coda Lione.

Torna alla vittoria anche il Monaco, che si rilancia restando a sei punti dal Psg capolista in terza posizione. Al Louis II la squadra del Principato ha superato per 2-0 il Montpellier, passando in vantaggio dopo pochi minuti con Minamino. Nella ripresa gli ospiti, rimasti in 10 per il rosso a Kouyate al 69′, provano a resistere ma in pieno recupero arriva il raddoppio di Ben Yedder a chiudere il conto. Prosegue quindi la crisi di risultati del Montpellier, invischiato a sua volta nell’affollatissima lotta per non retrocedere che vede tutta la seconda metà della classifica racchiusa in nove punti.