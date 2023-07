Calciomercato Fenerbahce: sfuma Rodrigo Becao, mancato accordo economico con l’Udinese

Rodrigo Becao resta all’Udinese. Il difensore brasiliano sembrava essere molto vicino al Fenerbahce con cui c’era l’ok per il trasferimento. Il club turco, che ha da poco ingaggiato Edin Dzeko, non ha trovato l’accordo economico con i bianconeri, che chiedono almeno 12 milioni di euro per portare via Becao. Il centrale andrà in scadenza a giugno 2024, ma Pozzo non vuole privarsi di un giocatore così importante per meno dei 12 milioni di euro stabiliti.