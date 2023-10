NFL, Brady critica gli arbitraggi: “Questo sport sta diventando sempre più simile al flag football”

Tom Brady in questo primo anno da ormai ex giocatore di football si sta dedicando a molte passioni, ma attraverso il suo podcast “Let’s Go” che conduce insieme a Jim Gray e Larry Fitzgerald ha comunque modo di commentare la stagione NFL e in generale lo stato in cui versa lo sport di cui è indubbiamente il ‘goat’.

Nel corso dell’ultimo episodio, sfruttando un errore arbitrale nel match tra Bills e Giants, ha analizzato i cambiamenti che hanno caratterizzato la lega americana nel corso degli ultimi anni: “Il football è uno sport fisico, c’è un elemento fisico in tutto questo. Dai una penalità da 15 yard per qualcosa che, sai, 20 anni fa forse non sarebbe mai stato penalizzato. Ciò influenza il gioco in grande stile”, dice l’ex quarterback di Patriots e Bucs. “Ci sono tante persone che lo vogliono sempre meno fisico questo sport, più simile al flag football, che sarà alle Olimpiadi nel 2028. Magari nel tempo diventerà davvero flag football…”, ha concluso il vincitore di 7 Super Bowl.