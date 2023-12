Sci alpino, verso il doppio gigante a Mont Tremblant. Brignone: “Pista carina”, Goggia: “Voglia di riscatto”

Le azzurre delle porte larghe dello sci alpino sono pronte per il doppio gigante in programma a Mont Tremblant, in Canada, sabato 2 e domenica 3 dicembre. A causa di alcuni lavori sulla pista, non è stato possibile per le atlete sciare nei giorni di vigilia, ma le italiane sono pronte a dare battaglia nel terzo e quarto appuntamento stagionale, per il quale troveremo le stesse viste alla prova a Killington, vale a dire Marta Bassino, Federica Brignone, Sofia Goggia, Roberta Melesi, Laura Pirovano, Elisa Platino, Beatrice Sola e Asja Zenere.

“Abbiamo fatto allenamento sulla pista di riscaldamento, che purtroppo non è molto pendente, ma almeno siamo riuscite a far girare un po’ gli sci – ha spiegato Federica Brignone – Mont Tremblant è molto carina, non siamo mai state da queste parti. Fisicamente mi sento abbastanza bene, gli organizzatori si aspettano una bella presenza di pubblico, naturalmente da parte mia c’è voglia di rivincita dopo la gara di settimana scorsa a Killington”.

“Siamo su una pista nuova per tutte, il pendio sembra abbastanza facile e non sappiamo quale sia il tipo di neve perché non c’è stato modo di fare la sciata in pista – ha aggiunto Sofia Goggia – Con le compagne siamo rimaste un paio di giorni a Killington ad allenarci dopo la gara di settimana scorsa e abbiamo voglia di riscatto, perché non ci sono stati risultati eclatanti a livello di squadra. Dovremo stringere i denti perché le manches sembrano abbastanza lunghe”.