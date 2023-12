Everton, presentato ricorso contro la penalizzazione di 10 punti in classifica

In seguito alla penalizzazione di 10 punti in classifica ricevuta per aver violato le norme del fair-play finanziario, l’Everton ha reso noto di aver presentato ricorso. I Toffees, che nella stagione 2021/2022 hanno registrato perdite pari a 142 milioni di euro di fronte al limite di 120 milioni, hanno riconosciuto la violazione, ritenendo però la sanzione eccessiva. La stampa inglese informa che la decisione definitiva verrà presa entro fine stagione.