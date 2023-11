Probabili formazioni Lazio-Cagliari: quattordicesima giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Lazio-Cagliari, match della quattordicesima giornata di Serie A 2023/2024. Fischio d’inizio alle 18:00 di sabato 2 dicembre. La partita sarà trasmessa in diretta su Dazn. Sportface.it vi offrirà aggiornamenti in tempo reale, le pagelle, le parole dei protagonisti e la moviola. E vi terrà compagnia con gli aggiornamenti sulle possibili scelte dei due allenatori, Maurizio Sarri e Claudio Ranieri. Di seguito, ecco le possibili mosse dei due tecnici. La Lazio deve reagire dopo la sconfitta di Salerno. Il Cagliari vuole lottare per dei punti che sarebbero fondamentali in ottica salvezza.

LAZIO – Felipe Anderson, Immobile e Pedro (in vantaggio su Isaksen). Guendouzi, Rovella (in vantaggio su Cataldi) e Luis Alberto gli intoccabili a centrocampo, con Kamada relegato in panchina. Da valutare Casale in difesa.

CAGLIARI – Spazio al 4-3-1-2 per Ranieri. Viola pronto alle spalle di Luvumbo e Petagna. Poi Jankto, Makoumbou e Prati. E in difesa toccherà a Zappa, Goldaniga, Dossena e Augello.

Le probabili formazioni di Lazio-Cagliari

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Casale, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro

Ballottaggi: Immobile 60%-Castellanos 40%; Pedro 55% – Isaksen 45%

Indisponibili: Romagnoli, Zaccagni

Squalificati: –

Cagliari (4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Goldaniga, Dossena, Augello; Jankto, Makoumbou, Prati; Viola; Luvumbo, Petagna

Ballottaggi: Petagna 60% – Oristanio 40%

Indisponibili: Di Pardo, Nandez, Rog, Oristanio (in dubbio)

Squalificati: –