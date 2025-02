Dopo un weekend che ha visto il ritorno dell’Italia sul podio del Super-G grazie al terzo posto di Dominik Paris, la Coppa del mondo maschile di sci alpino propone ora un fine settimana dedicato alle gare tecniche. Le gare si terranno a Kranjska Gora, in Slovenia, con il gigante in programma sabato 1 marzo, con prima manche alle 9.30 e seconda alle 12.30, mentre lo slalom si terrà domenica 2, sempre alle 9.30 e alle 12.30.

Il direttore tecnico Max Carca ha scelto undici azzurri per la tappa slovena. A guidare il gruppo del gigante sarà Luca De Aliprandini, con la squadra che viene completata da Alex Vinatzer, Filippo Della Vite, Giovanni Borsotti, Simon Talacci e Stefano Pizzato, al secondo impegno nel circuito maggiore dopo quello di Bansko, nel febbraio dello scorso anno. Vinatzer sarà protagonista anche nello slalom, nel quale saranno in gara anche Stefano Gross, Tobias Kastlunger, Matteo Canins, Corrado Barbera e Tommaso Saccardi.

A Kranjska Gora una lunga tradizione azzurra

Quella di Kranjska Gora è una pista che nella storia ha regalato grandi soddisfazioni allo sci azzurro. In totale, sono dieci le vittorie raccolte dagli atleti italiani sulla pista slovena, a partire da quella di Alberto Tomba nello slalom del 1987 fino a quella di Manfred Moelgg nella stessa disciplina nel 2008. Le vittorie tricolori portano anche i nomi di Giorgio Rocca, Patrick Holzer e Sergio Bergamelli. A queste dieci affermazioni si aggiungono dodici secondi posti, da quello di Robert Erlacher nel gigante del 1985 a quello più recente, quello di Stefano Gross nello slalom del 2017. Dieci, infine, i terzi posti: il primo fu del compianto Leonardo David, nello slalom del 1978, mentre l’ultimo ancora di Gross, sempre in slalom, nel 2016.

Rush finale per le classifiche di specialità

Il weekend dell’1 e 2 marzo risulta ancora più importante considerando che ormai siamo al rush finale per quanto riguarda le varie classifiche. La lotta è aperta sia per la conquista della coppa e sia per chiudere nei primi 25 e quindi staccare il pass per le finali. Nel gigante, Odermatt è in testa con 360 punti, seguito da Steen Olsen a 289 e da Kristoffersen a 279. De Aliprandini è il primo degli italiani, quito con 196 punti, ma nei 25 c’è anche Vinatzer (19esimo). Nello slalom è lotta apertissima tra Kristoffersen (467 punti), Noel (464) e Meillard (415). Qui, l’unico azzurro in top-25 è Vinatzer (17esimo), ma anche Kastlunger (29esimo) e Gross (34esimo) sono ancora in corsa per un posto nelle finali.