L’ultima edizione delle Final Eight di Coppa Italia di basket, disputata all’Inalpi Arena di Torino, ha fatto registrare numeri molto importanti per quanto riguarda il coinvolgimento degli utenti dei social. Dai dati pubblicati dalla Legabasket, infatti, emerge che i 939 contenuti social realizzati sono state oltre 24,6 milioni le visualizzazioni, con una crescita del 12%. Aumentate anche le interazioni (quasi 900mila, +30.8%) e le visualizzazioni dei video pubblicati (15 milioni, +4%). Grazie all’interesse provocato dalla crescita dei numeri sui social, che ha visto anche il supporto dell’official advisor Infront, è aumentato anche il traffico su sito (242.554 sessioni, +3.2%) e app (+1.4%).

Final Eight di Coppa Italia: altri numeri dalla rassegna

In particolare, il contenuto più visto tra quelli che avevano come protagonista un giocatore è stato il taglio di capelli del capitano di Trento, Toto Forray, per festeggiare la conquista della prima, storica, coppa (628mila visualizzazioni). In generale, il contenuto più visto è stato il reel in collaborazione con la Master of Ceremony della finale, il volto di Dazn Giusy Meloni, ha totalizzato oltre un milione di visualizzazioni, seguito dal reel in collaborazione con Dazn dell’ex cestista e influencer Valentina Vignali di lancio della competizione (926mila visualizzazioni) e dallo scambio di maglie tra l’ala della Trapani Shark, Amar Alibegovic, e la stella della Juventus Women, Alisha Lehmann (694mila visualizzazioni).

Le Final Eight di Coppa Italia, poi, hanno visto la collaborazione con diverse altre realtà. Ad esempio, quelle attuate con Juventus e Torino, che hanno generato quasi tre milioni di visualizzazioni in totale. Importante anche la collaborazione con Warner Bros Italy (oltre 100mila visualizzazioni) con le mascotte Bugs Bunny e Titti.

Spazio anche agli influencer, in particolare alla “madrina” della Coppa Italia, Marigona Gona. Oltre ad essere protagonista della giornata conclusiva della competizione, la modella di origine kosovara ha partecipato a diversi shooting allo Juventus Stadium, all’Inalpi Arena e nella Reggia di Venaria. I contenuti postati da Lba in collaborazione con l’influencer hanno generato oltre un milione di visualizzazioni.

La trasmissione all’estero

Importante anche il capitolo che ha riguardato la trasmissione della competizione all’estero. Grazie agli accordi internazionali definiti da Infront, la Coppa Italia è stata vista nel territorio dei Balcani e nei Paesi Baltici, oltre, ad esempio, in Polonia, Stati Uniti, Israele, Ucraina e non solo. A tutto ciò si aggiunge il fatto che Dazn abbia trasmesso gratuitamente le partite in tutto il resto del mondo, garantendo così una copertura senza precedenti. Per favorire l’aspetto internazionale, inoltre, la Lega ha ospitato anche volti televisivi noti nel panorama del basket internazionale come Deniz Aksoy (Turchia) e Ana Quiles (Spagna).