Sci alpino, Super-G St. Anton: caduta per Sofia Goggia, ma senza conseguenze

Caduta per Sofia Goggia nel primo Super-G di St.Anton, in Austria. La bergamasca, chiamata a fare un gran tempo per superare una straordinaria Brignone, ha iniziato la sua prova a tutta, prendendosi come sempre rischi a volontà. Sofia è finita per inclinarsi in una curva verso destra, ribaltandosi dopo una spaccata e scivolando nelle reti. Una caduta tutt’altro che banale per l’azzurra, che questa volta, per fortuna, sembra non abbia subito conseguenze dal punto di vista fisico. Goggia si è rialzata subito ed è scesa fino al traguardo.