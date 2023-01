Dakar 2023, risultati e classifica tredicesima tappa: Loeb nella storia, sesta vittoria consecutiva

Sébastien Loeb è nella storia della Dakar. Sesta vittoria di tappa consecutiva per il campione francese in Arabia Saudita, dove domani il qatariota Nasser Al-Attiyah, salvo imprevisti, dovrebbe aggiudicarsi la classifica generale. Loeb ha dominato questa tappa di 675 km dall’inizio alla fine, inclusi 154 km di speciale, tra Shaybah e Al-Hofuf nell’Arabia Saudita orientale sul Golfo. Controlla la corsa Al-Attiyah, che perde solo 5 minuti e 38” da Loeb, finisce secondo e resta in testa con un margine enorme di 1 ora e 21 minuti nella generale. Terzo nella tappa odierna arriva lo svedese Ekstrom, mentre nella generale dietro Al-Attiyah e Loeb c’è il giovane brasiliano Moraes.

Nelle moto sarà invece un’ultima tappa al cardiopalma, con Price e la sua Red Bull KTM che partirà con soli 12 secondi di margine sull’argentino Benavides. Proprio quest’ultimo si è aggiudicato la tappa odierna, recuperando più di due minuti sul leader della generale. Terzo in classifica è invece l’americano Howes, distaccato di 1 minuto e 31 secondi.