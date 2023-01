Super-G femminile St. Anton: trionfo di una straordinaria Federica Brignone, cade Sofia Goggia

Una straordinaria Federica Brignone domina il primo Super-G di St.Anton, e una settimana dopo aver conquistato il suo 50° podio va a prendersi anche il ventunesimo successo in Coppa del Mondo. Una prova velocissima da parte della classe ’90 azzurra, con nessuna delle avversarie in grado di rimanere sotto il mezzo secondo di ritardo. In seconda posizione la sorprendente svizzera Joana Haehlen, che finisce davanti alla connazionale Lara Gut-Behrami. Buona prestazione anche da parte di Marta Bassino, che riesce a piazzarsi nelle prime 10: è ottava a +1.03. Non soddisfatta della sua prestazione Elena Curtoni, che chiude 12esima, ma riesce a rimanere in possesso del pettorale rosso.

Qualche attimo di paura per Sofia Goggia, che cade, si ribalta e fa un bel salto che tiene tutti con il fiato sospeso. Ma per fortuna, questa volta, nessuna conseguenza dal punto di vista fisico. La bergamasca si è rialzata subito ed è scesa senza alcun problema al traguardo, dove ha rassicurato tutti. Qualche rammarico anche per Nicol Delago, che era stata molto veloce nel primo tratto, prima di andare lunga e finire fuori pista.

CLASSIFICA FINALE (* in aggiornamento)

1 BRIGNONE Federica ITA 1:00.21

2 HAEHLEN Joana SUI 1:00.75 (+0.54)

3 GUT-BEHRAMI Lara SUI 1:00.87 (+0.66)

4 WORLEY Tessa FRA 1:01.03 (+0.82)

5 TIPPLER Tamara AUT 1:01.10 (+0.89)

6 MOWINCKEL Ragnhild NOR 1:01.17 (+0.96)

7 WEIDLE Kira GER 1:01.18 (+0.97)

8 BASSINO Marta ITA 1:01.24 (+1.03)

9 HUETTER Cornelia AUT 1:01.28 (+1.07)

10 GAUCHE Laura FRA 1:01.29 (+1.08)

13 CURTONI Elena ITA

15 MELESI Roberta ITA

15 PIROVANO Laura ITA

17 PICHLER Karoline ITA

DNF GOGGIA, Sofia ITA

DNF DELAGO, Nicol ITA