Barcellona, Xavi: “Real ha più esperienza nelle finali, per noi significherebbe molto vincere”

Il tecnico del Barcellona, Xavi Hernandez, ha espresso le sue sensazioni alla viglia della finale di Supercoppa spagnola contro il Real Madrid. Queste le sue parole in conferenza stampa: “L’aspetto psicologico è importante. Loro hanno più esperienza nelle finali, ma noi dobbiamo metterci tanto entusiasmo. La voglia e l’ambizione deve essere tanta. edo il Real Madrid come sempre. Molto forte in contropiede, con un centrocampo importante. Sono i campioni d’Europa in carica. Nelle finali hanno un dna competitivo straordinario e dobbiamo eguagliarlo. Siamo molto motivati e molto emozionati, per noi significherebbe molto, ma vedo il Real Madrid molto forte. Ma è un’occasione d’oro per vincere un titolo nel bel mezzo della stagione”.

Poi aggiunge: “Siamo il Barcellona, dobbiamo vincere titoli. Che vinca o perda, continueremo competere per vincere più titoli. Domani significherebbe molto vincere contro il Real Madrid. Abbiamo l’obbligo di vincere questo titolo. Siamo qui per questo. Rispetto a quando ero giocatore cambia poco, semplicemente ora devo preparare la squadra per vincere. Ho un ottimo rapporto con Ancelotti, è un signore del calcio. Sarà una battaglia sportiva, niente di più. Ho ammirazione per molti giocatori del Real Madrid”.