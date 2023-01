Discesa maschile Wengen: Kilde extraterrestre, vince davanti a Odermatt. Altro podio per Casse

Mattia Casse si regala un’altra bella soddisfazione ed ottiene il secondo podio stagionale e della sua carriera nella discesa di Wengen. L’azzurro, che in Val Gardena il mese scorso era finalmente riuscito a piazzarsi tra i primi tre in Coppa del Mondo per la prima volta, evidentemente si è sbloccato a livello mentale e sta mettendo in mostra tutte le potenzialità di cui si è sempre parlato. In svizzera solo i due extraterrestri Kilde e Odermatt riescono a stargli davanti. A vincere, anzi stravincere, è il norvegese con il crono finale di 1:43.14, ben 88 centesimi davanti al rivale svizzero, che non riesce a rendere felice il pubblico di casa.

LA CLASSIFICA AGGIORNATA

HIGHLIGHTS

Una buona prova anche da parte di Dominik Paris e Matteo Marsaglia, con il primo che riesce a conquistare un posto nei 10 e il secondo che ci va vicino. Già da qualche settimana sono enormi i passi in avanti fatti da parte di tutto il team azzurro della velocità rispetto alle prime uscite stagionali.

CLASSIFICA FINALE (* in aggiornamento)

1 KILDE Aleksander Aamodt NOR 1:43.14

2 ODERMATT Marco SUI 1:44.02 (+0.88)

3 CASSE Mattia ITA 1:44.15 (+1.01)

4 KRIECHMAYR Vincent AUT 1:44.29 (+1.15)

5 FEUZ Beat SUI 1:44.39 (+1.25)

6 SCHWARZ Marco AUT 1:44.43 (+1.29)

7 HINTERMANN Niels SUI 1:44.47 (+1.33)

8 ROULIN Gilles SUI 1:44.70 (+1.56)

9 PARIS Dominik ITA 1:44.77 (+1.63)

10 Alexis Monney SUI 1:44.78 (+1.64)

11 MARSAGLIA Matteo ITA

34 MOLTENI Nicolo ITA

DNF Bosca Guglielmo ITA