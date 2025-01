La Coppa del Mondo maschile 2024/2025 di sci alpino prosegue con un altro appuntamento di slalom, di scena ad Adelboden, sulle Alpi austriache. A causa delle previsioni meteo con abbondanti nevicate, gli organizzatori della Fis hanno optato per invertire le date di slalom e gigante, con quest’ultimo che chiuderà il programma domenica con una delle grandi classiche del Circo Bianche. La mitica Chuenisbärgli si appresta dunque ad ospitare prima lo slalom, in una gara che sembra più aperta che mai dati anche gli ultimi risultati.

I favoriti e i possibili outsider

Come già accennato, lo slalom di Madonna di Campiglio non ha fatto altro che complicare un pronostico che già era difficile. La 3Tre ha regalato infatti la prima vittoria in carriera al bulgaro Albert Popov, quarto vincitore diverso in cinque appuntamenti stagionali. Sul podio è salito anche a sorpresa il croato Samuel Kolega, in grande crescita quest’anno e che si sta affermando come un atleta solido da top10 costante. Clement Noel, vincitore dei primi due slalom di stagione a Levi e Gurgl, è incappato in una serie di uscite e dovrà ritrovare continuità anche in vista dei Mondiali di Saalbach-Hinterglemm.

Chi sembra in grande forma è Atle Lie McGrath, che sul Canalone Miramonti aveva dominato la prima manche prima di inforcare nella seconda, e che scenderà dunque con il coltello tra i denti in una pista che lo ha visto per due volte secondo nelle ultime due edizioni. Anche il vincitore della Gran Risa Timon Haugan cerca il riscatto, mentre va tenuto come sempre d’occhio Henrik Kristoffersen (sei podi e due vittorie in slalom ad Adelboden, ma l’ultimo risale al 2020).

Un possibile outsider è il francese Steven Amiez, in grande crescita quest’anno e alla ricerca del primo podio in carriera, mentre il norvegese-brasiliano Lucas Pinheiro Braathen vinse nel 2023 ma sembra in calo nelle ultime gare dopo un gran rientro. Infine due menzioni speciali per Manuel Feller e Linus Strasser, due slalomisti di assoluto valore ma che in questa stagione non hanno ancora ingranato: l’austriaco vinse lo scorso anno, mentre il tedesco vanta tre podi sulla Chuenisbärgli.

La situazione in casa Italia

Stagione fin qui da lacrime e sangue per l’Italia nelle discipline tecniche. Lo slalom di Campiglio ha peggiorato ulteriormente la situazione, con un solo azzurro a punti e ultimo al traguardo tra quelli che sono arrivati, e si tratta del classe ’86 Stefano Gross. Il veterano di Pozza di Fassa proprio ad Adelboden ha centrato il risultato più grande della sua carriera, con una splendida vittoria nel 2015 che rimarrà nella storia dello sci italiano, ma non si può certo pensare che possa essere un trentottenne a trainare la squadra azzurra, sebbene Gross abbia comunque buone chance per ottenere un piazzamento di rilievo tra i primi venti.

Gli altri sono chiamati al riscatto, a cominciare da Alex Vinatzer, in netta involuzione tra i pali stretti nelle ultime stagioni. Il gardenese ormai da troppo tempo non riesce a trovare il giusto ritmo in slalom, ma è uno che se dovesse azzeccare le due manche può giocarsela con tutti. Certo non è semplice partendo con un pettorale al di fuori dei primi 15, ma per rientrare nel gruppo dei migliori c’è bisogno di una continuità che allo stato attuale manca. Obiettivo qualifica nella seconda manche anche per Simon Maurberger e Tobias Kastlunger, che ha firmato quello che fin qui è il miglior risultato azzurro in slalom questa stagione con il settimo posto sulla Face de Bellevard di Val d’Isere, mentre saranno al via anche i giovani Tommaso Saccardi e Corrado Barbera.

La start list dello slalom di Adelboden

1 202451 STRASSER Linus 1992 GER Rossignol

2 6190403 NOEL Clement 1997 FRA Dynastar

3 54063 FELLER Manuel 1992 AUT Atomic

4 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol

5 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR Van deer racing

6 422732 McGRATH Atle Lie 2000 NOR Head

7 422507 HAUGAN Timon 1996 NOR Van deer racing

8 502015 JAKOBSEN Kristoffer 1994 SWE Fischer

9 220689 RYDING Dave 1986 GBR Head

10 92720 POPOV Albert 1997 BUL Head

11 54444 GSTREIN Fabio 1997 AUT Atomic

12 380377 KOLEGA Samuel 1999 CRO Rossignol

13 54093 STROLZ Johannes 1992 AUT Head

14 54252 RASCHNER Dominik 1994 AUT Fischer

15 511996 YULE Daniel 1993 SUI Fischer

16 6190558 AMIEZ Steven 1998 FRA Rossignol

break

17 422766 STEEN OLSEN Alexander 2001 NOR Rossignol

18 511899 ROCHAT Marc 1992 SUI Nordica

19 422729 PINHEIRO BRAATHEN Lucas 2000 BRA Atomic

20 6293171 VINATZER Alex 1999 ITA Atomic

21 511983 AERNI Luca 1993 SUI Fischer

22 54170 MATT Michael 1993 AUT Blizzard

break

23 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT Atomic

24 512203 NEF Tanguy 1996 SUI Atomic

25 54348 PERTL Adrian 1996 AUT Atomic

26 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO Atomic

27 60253 MARCHANT Armand 1997 BEL Head

28 6190543 RASSAT Paco 1998 FRA Head

29 6532592 RITCHIE Benjamin 2000 USA Head

30 6293252 KASTLUNGER Tobias 1999 ITA Head

break

31 511902 ZENHAEUSERN Ramon 1992 SUI Rossignol

32 6532163 SEYMOUR Jett 1998 USA Fischer

33 293797 GROSS Stefano 1986 ITA Voelkl

34 380361 RODES Istok 1996 CRO Voelkl

35 54630 STURM Joshua 2001 AUT Atomic

36 221236 TAYLOR Laurie 1996 GBR Head

37 180919 HALLBERG Eduard 2003 FIN Fischer

38 221223 MAJOR Billy 1996 GBR Fischer

39 390044 LAINE Tormis 2000 EST Voelkl

40 193967 MUFFAT-JEANDET Victor 1989 FRA Salomon

41 502617 AX SWARTZ Fabian 2004 SWE Van deer racing

42 60261 MAES Sam 1998 BEL Voelkl

43 103729 READ Erik 1991 CAN Atomic

44 202615 TREMMEL Anton 1994 GER Nordica

45 512120 von GRUENIGEN Noel 1995 SUI Fischer

46 6532084 RADAMUS River 1998 USA Rossignol

47 422803 SOLBERG Eirik Hystad 2002 NOR Fischer

48 491879 SALARICH Joaquim 1994 ESP Rossignol

49 422899 SANDVIK Oscar Andreas 2004 NOR Head

50 320266 JUNG Donghyun 1988 KOR

51 6191340 AZZOLIN Antoine 2003 FRA Dynastar

52 422082 FOSS-SOLEVAAG Sebastian 1991 NOR Salomon

53 502691 WISSTING Gustav 2005 SWE Fischer

54 491853 del CAMPO HERNANDEZ Juan 1994 ESP Atomic

55 6300464 KOYAMA Yohei 1998 JPN Head

56 104697 WALLACE Liam 1999 CAN Rossignol

57 422824 REMSOEY Mikkel 2002 NOR Fischer

58 6293764 SACCARDI Tommaso 2001 ITA Nordica

59 180889 POHJOLAINEN Jesper 2001 FIN Head

60 6291430 MAURBERGER Simon 1995 ITA Blizzard

61 6190909 DESGRIPPES Hugo 2000 FRA Dynastar

62 104488 FOURNIER Simon 1997 CAN Fischer

63 54233 LEITGEB Richard 1994 HUN Salomon

64 202808 MEISEN Adrian 1997 GER Fischer

65 430633 JASICZEK Michal 1994 POL Voelkl

66 561378 MAROVT Tijan 1998 SLO

67 6301085 KOYAMA Takayuki 2001 JPN

68 502433 HANSSON William 2001 SWE Rossignol

69 492197 GARAY FERNANDEZ Aingeru 1998 ESP Rossignol

70 40621 MUHLEN-SCHULTE Louis 1998 AUS Nordica

71 6294327 BARBERA Corrado 2002 ITA Fischer

72 6190628 ANGUENOT Leo 1998 FRA Rossignol

73 380401 LJUTIC Tvrtko 2002 CRO Atomic

74 6531936 WINTERS Luke 1997 USA Fischer

75 40656 McADAM Hugh 2000 AUS Rossignol