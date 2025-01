A caccia del riscatto. L’epilogo del Mondiale 2024 di MotoGP è una ferita ancora aperta per Pecco Bagnaia, che in questa nuova stagione, quando ormai mancano due mesi al via, vuole salire nuovamente sul trono e dimenticare il terzo titolo sfumato pochi mesi fa a vantaggio di Jorge Martin.

Nel frattempo, sono cambiate molte cose per il pilota piemontese, a cominciare dal nuovo compagno di team in Ducati, vale a dire Marc Marquez, un ulteriore stimolo ad alzare ancora il livello, nonché una concorrenza interna niente male. E poi, il giovane campione in carica spagnolo che ha lasciato la casa di Borgo Panigale per approdare in Aprilia, e dunque la sensazione che difficilmente potrà ambire a riconfermarsi.

LE PAROLE DI PECCO

In questo periodo di off season, poi, Bagnaia ha staccato la spina rispetto alle due ruote, seppur per pochissimo, e si è goduto il viaggio di nozze con la sua Domizia: “E’ stato un inverno da favola, il viaggio di nozze è stato bellissimo. Ci siamo rilassati per tornare pronti. Sono vestito di bianco perché voglio le moto da pista nere e quella da ranch bianche. Poi con la sabbia lo sporco si vede anche meno”, ha dichiarato, concentrato e di buon umore, il centauro azzurro ai microfoni di Sky Sport, intervistato in occasione della 100 Km dei Campioni, in scena al Ranch di Valentino Rossi.

La prossima stagione sarà comunque più dura di quella appena terminata e Pecco appare decisamente fiducioso di poter vincere il terzo campionato del mondo in carriera: “Il 2025 sarà un’annata divertente ma anche tostissima per tutti, viste le tante gare e la competizione che si alza sempre di più. Aprilia con Martin e Bezzecchi potrà essere veloce; KTM, nonostante l’inverno difficile, ha dei piloti fortissimi. Infine, Yamaha e Honda cresceranno, soprattutto la prima. Noi dobbiamo pensare a ciò che abbiamo sbagliato quest’anno e cercare di far meglio. Le vittorie dello scorso anno? Sono replicabili, ma bisogna fare sempre meglio”, ha sottolineato il due volte campione del mondo del Motomondiale. Infine, nel corso dell’intervista Bagnaia è tornato proprio su quei piccoli errori che sono costati il Mondiale pochi mesi fa: “Mi autoanalizzo tanto e, nonostante fossi in viaggio di nozze, ci ho pensato molto”, ha concluso.

UN MONDIALE GIA’ SEGNATO?

Senza troppo girarci attorno, il prossimo Mondiale potrebbe essere tra i meno equilibrati di sempre. Questo perchè la Ducati, stando a quanto emerge, sembra poter contare su un grosso vantaggio tecnico e di prestazioni nei confronti degli altri team, dunque Aprilia, KTM, Yamaha e Honda. Il lavoro dei tecnici di Borgo Panigale, guidati Gigi Dall’Igna, potrebbe consentire alla Ducati di giocarsi il titolo con uno dei piloti a disposizione tra moto ufficiale e clienti, il tutto fin dalle prime gare, ma le sorprese restano dietro l’angolo.

IL CALENDARIO DEL MOTOMONDIALE 2025

Thailandia – Chang International Circuit – 28 febbraio/2 marzo

Argentina – Termas de Rio Hondo – 14/16 marzo

Americhe – Circuit of The Americas – 28/30 marzo

Qatar – Lusail International Circuit – 11/13 aprile

Spagna – Circuito de Jerez Angel Nieto -25/27 aprile

Francia – Le Mans – 9/11 maggio

Gran Bretagna – Silverstone Circuit – 23/25 maggio

Aragon – Motorland Aragon – 6/8 giugno

Italia – Autodromo Internazionale del Mugello – 20/22 giugno

Olanda – TT Circuit Assen – 27/29 giugno

Germania – Sachsenring – 11/13 luglio

Repubblica Ceca – Automotordrom Brno -18/20 luglio

Austria – Red Bull Ring Spielberg – 15/17 agosto

Ungheria – Balaton Park Circuit – 22/24 agosto

Catalogna – Circuit de Barcelona – 5/7 settembre

San Marino – Misano World Circuit Marco Simoncelli – 12/14 settembre

Giappone – Mobility Resort Motegi – 26/28 settembre

Indonesia – Pertamina Mandalika International Circuit – 3/5 ottobre

Australia – Phillip Island – 17/19 ottobre

Malesia – Sepang International Circuit – 24/26 ottobre

Portogallo – Autodromo Internacional de Algarve – 7/9 novembre

Valencia – Circuit Ricardo Tormo – 14/16 novembre