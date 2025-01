Flora Tabanelli ha firmato la prima splendida vittoria in carriera in Coppa del Mondo di sci freestyle. Un successo che era nell’aria e che finalmente è arrivato, a coronare il talento della classe 2007 modenese, perfetta nella quarta tappa stagionale di Big Air a Kreischberg, in Austria. Il trionfo permette a Tabanelli di allungare con 330 punti in testa alla classifica di specialità, che la vedeva già al comando dopo i primi tre podi nelle gare precedenti: il suo vantaggio sulla cinese Gu Eileen è attualmente di trenta punti, mentre il margine sulla terza, l’elvetica Mathilde Gremaud, è di 48 lunghezze.

Vittoria storica dunque, sia a livello individuale che come movimento nazionale: il successo di Flora riporta infatti l’Italia sul gradino più alto del podio dopo oltre otto anni dall’ultima – e unica – vittoria di Silvia Bertagna, che si impose il 2 dicembre 2016 nel Big Air di Mönchengladbach.

Il primo sigillo di Tabanelli

Dopo una qualifica più sofferta del previsto con il settimo punteggio, l’azzurra ha calato gli assi dalla manica proprio in finale. Tabanelli ha infatti concluso con un punteggio totale di 175.50 punti, frutto di una prestazione impeccabile. Il suo primo trick, un “1440” da 93.25 punti (miglior punteggio di tutta la gara), l’ha portata fin da subito al comando della gara; nella seconda run ha totalizzato 78.75, con il sorpasso momentaneo dell’austriaca Lara Wolf, ma Flora ha concluso la sua prestazione con un altro ottimo “1080” da 82.25 punti che le ha garantito la vittoria.