F1 GP Abu Dhabi 2023: “Gli steward sono uno scherzo”, Perez sotto investigazione

“Gli steward sono uno scherzo”. Con questa frase colma di rabbia Sergio Perez ha commentato in un team radio la in effetti decisamente surreale penalità subita in gara (-5 secondi) per via di un sorpasso con collisione annessa nei confronti di Lando Norris, che pareva eventualmente il più colpevole tra i due, nel corso del GP di Abu Dhabi di F1. Il messicano, proprio per questi insulti agli steward della direzione gara, è stato nuovamente investigato e verrà convocato: potrebbe subire un’altra penalità e in caso di ulteriori cinque secondi da scontare, a quel punto avvantaggerebbe proprio il britannico della McLaren, che recuperando una posizione balzerebbe al quarto posto nella classifica piloti.