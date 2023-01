Sci Alpino, Shiffrin dopo il record: “Non ci sono parole, è qualcosa che non puoi spiegare”

“Non credo ci siano parole per spiegare tutti i sentimenti. Alla fine è come se ci fosse troppa eccitazione da provare. Non so se ha senso. Quindi è qualcosa che non puoi spiegare. Cerco solo di prendere un po’ di fiato e godermela”. Mikaela Shiffrin quasi non riesce a trovare le parole per descrivere il suo stato d’animo dopo aver vinto il gigante di Kronplatz e superato il record di successi di Lindsey Vonn con 83.

“Ero un po’ nervosa per la seconda manche, ma soprattutto odio aspettare. Alla fine, quando è arrivato il momento di partire, è stato come se tutto si fosse calmato e ho spinto più forte che potevo ad ogni curva. È stato piuttosto sorprendente arrivare al traguardo e vedere che ero abbastanza veloce. Perché sentivo che gli altri atleti sciavano bene. Ho pensato: ‘Potrei perdere, quindi è meglio che provi a fare una buona discesa’. E così è andata”, ha aggiunto la campionessa americana.