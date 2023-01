Lazio, la lista dei convocati per la sfida col Milan: assente Ciro Immobile

Maurizio Sarri ha diramato la lista dei convocati della Lazio a poche ore dalla sfida contro il Milan in scena all’Olimpico, e chiude il girone d’andata di Serie A. Sono sempre due gli assenti: Gila, ancora alle prese con la contusione subita diverse settimane fa, e ovviamente Ciro Immobile, che fa progressi ma ancora non è pronto per rientrare.

Portieri: Adamonis, Maximiano, Provedel;

Difensori: Casale, Fares, Hysaj, Lazzari, Marusic, Patric, Radu, Romagnoli;

Centrocampisti: Basic, Bertini, Cataldi, Luis Alberto, Marcos Antonio, Milinkovic, Vecino;

Attaccanti: Cancellieri, Felipe Anderson, Pedro, Romero, Zaccagni.