Milan, Ibrahimovic vicino al rientro: oggi primo allenamento con il pallone

Il rientro in campo di Zlatan Ibrahimovic è sempre più vicino. Lo svedese del Milan sta proseguendo il lavoro personalizzato per recuperare dopo l’operazione al ginocchio dello scorso maggio. Primo allenamento con il pallone per Ibrahimovic che aspettava di poter tornare a pieno regine da oltre un anno. L’attaccante ha voluto condividere coi i tanti tifosi rossoneri che lo seguono su Instagram, attraverso una story.