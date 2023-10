Sci alpino: semaforo verde per la Coppa del mondo, la neve c’è

Tutto pronto per la 58esima Coppa del mondo di sci alpino, in programma per il 28 e il 29 ottobre a Soelden, Austria. Oggi si è svolta l’ispezione di controllo metri a 3.000 metri, dove si erge il ghiacciaio del Rettenbach. Tutto confermato dopo il controllo, con il direttore gara Markus Mayr che afferma: “La pista che utilizziamo in Coppa del mondo e’ in ottime condizioni, non avevamo una pista cosi’ bella da anni”. In passato ci sono state edizioni che sono state cancellate causa mancanza o non sufficiente manto nevoso”.