F1 GP Stati Uniti, Hamilton: “In Qatar ho sbagliato, voglio essere da esempio per i giovani”

Le parole di Lewis Hamilton alla vigilia del weekend del Gran Premio degli Stati Uniti: “Nell’ultima gara ho commesso un errore, sia in macchina che nell’uscire a piedi dalla pista. Ho già dimenticato il Qatar. La cosa più bella del nostro sport è che c’è sempre una prossima gara, utile ad imparare dal passato e fare meglio. La penalità per aver lasciato la pista a Losail? Quando sono stato dalla direzione gara in Qatar ho chiesto scusa subito per il gesto, giustificandolo con il fervore del momento. Voglio essere da esempio per i giovani e certamente lì non lo sono stato. Per questo weekend abbiamo portato un ultimo grande aggiornamento. Non vedo l’ora di guidare la macchina e spero che il nuovo pacchetto possa spingerci nella direzione giusta per le ultime gare e per l’anno prossimo, avvicinandoci a chi ci sta davanti“.