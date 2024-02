Sci alpino, seconda prova Crans Montana: Ledecka la più veloce, Brignone quinta

Ester Ledecka è stata la più veloce nell’ultima prova cronometrata della discesa di Crans Montana con il tempo di 1’27″18. Il week end svizzero prevede le due discese di venerdì e sabato, con partenza alle 10.30, mentre per domenica è previsto il superG, sempre con start alle 10.30. Nell’ultimo training la ceca ha preceduto di 20 centesimi Lara Gut-Behrami, una delle favorite, e per 35 centesimi la coppia formata da Ragnhild Mowinckel e Jacqueline Wiles, entrambe al terzo posto. Quinta un’ottima Federica Brignone, a 43 centesimi da Ledecka. Sesta posizione per l’americana Isabella Wright (+0.68), che ha preceduto la slovena Ilka Stuhec (7°, +0.69) e la francese Romane Miradoli (8°, +0.84). In top 10 anche le austriache Stephanie Venier (+0.97) e Ariane Raedler (+1.10). Undicesimo tempo invece per Marta Bassino a 1″14 dalla vetta. Più indietro Laura Pirovano, diciottesima a 1″54, mentre Nadia Delago è ventitreesima a 1″83. Teresa Runggaldier ha 2″07 di ritardo dalla migliore. Questa la situazione delle altre azzurre: Vicky Bernardi con 2″54, Roberta Melesi a 2″77, Sara Thaler a 2″90 e Nicol Delago con 2″97 di ritardo.

“Qui mi sono sempre trovata bene, entrambe le prove sono state positive – ha affermato dopo la prova odierna Federica Brignone -. Forse nel secondo allenamento ho commesso qualche errorino di troppo, probabilmente sono stata un po’ meno decisa. Devo mettere tutti i pezzi insieme, posso fare una bella gara, spero di avere il pettorale più basso possibile, qua a Crans Montana la neve non è durissima e le temperature sono sempre un po’ alte, anche se nei prossimi giorni dovrebbero abbassarsi un po’. Cercherò di dare il massimo, abbiamo tre chances per lasciare il segno, ci sono belle curve e bisognerà fare tutto bene se si vuole andare forte”.