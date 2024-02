Niente da fare per Lorenzo Mora e Sara Franceschi, fermati nelle batterie di oggi ai Mondiali di Doha come le azzurre della 4×200 stile libero femminile che però si qualificano per i Giochi di Parigi 2024. Aspettando poi gli atti conclusivi dei 100 stile libero maschili e dei 200 misti che vedranno protagonisti Alessandro Miressi e Alberto Razzetti, sono Chiara Tarantino nei 100 stile libero e Francesca Fangio nei 200 rana a qualificarsi per le semifinali.

Sono proprio i 100 stile libero donne ad aprire il programma. E in evidenza c’è subito l’australiana e vice campionessa iridata nei 50 Shayna Jack in 53″50. Chiara Tarantino dal canto suo nuota in 54”87, dodicesimo tempo, e accede al penultimo atto. Le sensazioni però non sono quelle sperate. “Non mi sento benissimo in acqua, sono un po’ pesante – ammette a Rai Sport -. Credo sia normale in questo momento della stagione e a due settimane dagli Assoluti. Questa mattina era importante entrare in semifinale; nel pomeriggio devo provare ad andare più forte”. Pass per il turno successivo dei 200 rana anche per Francesca Fangio che tocca in 2’26″01 con il sesto tempo, senza nascondere ambizioni e fiducia. “La vera gara è oggi pomeriggio ed io ci arrivo con ottime sensazioni – ha detto a caldo -. Sono serena mentalmente e fisicamente. Stefano (Franceschi ndr) mi ha detto prima del via di nuotare come sapevo, cercando anche di divertirmi e così è stato. Io mi sento giovane, malgrado i miei 29 anni, e ho voglia di andare forte”. Solo diciannovesimo tempo ed eliminazione per Sara Franceschi, che ha chiuso la sua gara in 2’30″01.

Delusione per Lorenzo Mora, eliminato nei 200 dorso. Prova opaca per il 27enne con un 1’59″80 che vale solo il diciannovesimo tempo. Davanti a tutti c’è il greco Apostolos Siskos in 1’56″64, seguito da Kai Van Westering (1’57”29) e Pieter Coetze (1’57”90). Eliminazione anche per la 4×200 stile libero femminile: Sofia Morini (1’59″33), Giulia Ramatelli (2’00″30), Emma Virgina Menicucci (2’00″65), Giulia D’Innocenzo (1’59″91) sono decime in 8’00″19. Non basta per l’atto successivo, ma è sufficiente per staccare il pass per Parigi 2024. Miglior tempo per la Cina (7’54”38), seguita da Nuova Zelanda, Canada, Brasile, Ungheria, Gran Bretagna, Australia e Olanda.