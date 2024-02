Short track, Coppa del Mondo: Pietro Sighel guida la spedizione azzurra a Danzica

Si sta per aprire la tappa di Danzica, la sesta e ultima del circuito di Coppa del Mondo di short track. Saranno 10 gli azzurri impegnati in Polonia sotto la guida dell’head coach Maggie Qi, dei tecnici Derrick Campell e Nicola Rodigari e dell’aiuto allenatore Lucia Peretti Viscardi. In programma nel fine settimana una doppia sessione sui 500 metri con riflettori puntati sul fuoriclasse Pietro Sighel (Fiamme Gialle). Oltre al classe 1999, saranno in gara al maschile anche Mattia Antonioli (Fiamme Gialle), Andrea Cassinelli (Fiamme Gialle), Thomas Nadalini (Fiamme Oro), e Luca Spechenhauser (C.S. Carabinieri). In ambito femminile spazio invece a Chiara Betti (Fiamme Gialle), Elisa Confortola (Fiamme Oro), Gloria Ioriatti (Fiamme Oro), Arianna Sighel (Fiamme Oro) ed Arianna Valcepina (Fiamme Gialle). “Torniamo a Danzica dove in gennaio abbiamo disputato un ottimo Europeo, speriamo che questo ghiaccio ci porti ancora bene – le parole dell’High Performance Director Kenan Gouadec -. La squadra dovrebbe avere ricuperato un po’ di più dalla fase di carico effettuata prima della partenza per queste due tappe finali di Coppa del Mondo. La speranza augurio è che i ragazzi possano esprimersi al meglio sul ghiaccio correggendo anche qualche piccolo errore commesso a Dresda”.