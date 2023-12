Sci alpino, Sarrazin davanti a tutti nella prima prova sulla Stelvio: bene Casse e Paris

È del francese Cyprien Sarrazin il miglior tempo nella prima prova cronometrata sulla Stelvio di Bormio, dove la quattro giorni ad alta velocità si aprirà con la discesa di giovedì 28 dicembre. Il 29enne di Gap ha fermato il cronometro 1’52″77, precedendo di 41 centesimi lo statunitense Ryan Cochran-Siegle. Terzo posto invece per l’azzurro Mattia Casse (+0″49), che ai microfoni della Fisi ha detto: “Quest’anno ho trovato una maggior stabilità tecnica e mi piacerebbe fare qualche passo avanti. La Stelvio rimane una pista esigente da sciare, anche con temperature un po’ più alte del solito. Forse quest’anno è un po’ più umana“.

Settima piazza a 1″37 invece per Dominik Paris, che di discese sulla Stelvio ne ha vinte ben sei ed ha dichiarato: “Tornare a Bormio è sempre bello, ma quest’anno ancora di più dato che sto meglio rispetto a dodici mesi fa. Come sempre, la prima prova sulla Stelvio è un’incognita: la pista è un po’ mossa ma resta divertente“. Presenti in top 10 – proprio alle spalle di Paris – altri due italiani, vale a dire Nicolò Molteni (ottavo a 1″40) e Pietro Zazzi (nono a 1″48). Più indietro invece i due grandi attesi Marco Odermatt (decimo a 1″49) ed Aleksander Åmodt Kilde (undicesimo a 1″51).

Di seguito i piazzamenti degli altri azzurri scesi quest’oggi: Giovanni Franzoni tredicesimo a 1″72, Christof Innerhofer 20° a 2″09, Florian Schieder 28° a 2″51, Giovanni Borsotti 34° a 2″99, Guglielmo Bosca 35°a 3″12, Benjamin Jacques Alliod 54° a 4″48. In attesa della discesa di giovedì 28, seguita dal Super-G di venerdì 29, nella giornata di mercoledì 27 dicembre è prevista la seconda prova cronometrata: appuntamento alle 11:30.