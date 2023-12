Brasile, parla il figlio di Pelé: “Papà sarebbe stato triste, la Nazionale sta vivendo un declino”

In un’intervista rilasciata all’AFP a pochi giorni dall’anniversario della morte di Pelé, suo figlio Edinho ha commentato il momento che sta vivendo la Nazionale del Brasile: “Papà sarebbe stato molto triste se fosse ancora con noi. Stiamo vivendo un declino, una crisi che non è arrivata all’improvviso: ci sono problemi complessi. I grandi giocatori non mancano, ma in passato ne avevamo di più di alto livello“. Edinho ha poi parlato della crisi del Santos, squadra di cui ha vestito la maglia per diverse stagioni: “Uno scenario simile era prevedibile da parte chiunque abbia seguito la vita quotidiana del club, purtroppo non si tratta di una sorpresa“. Non sono previste grandi celebrazioni per l’anniversario della morte di Pelé, scomparso lo scorso 29 dicembre a 82 anni, se non una cerimonia presso il mausoleo di Santos.