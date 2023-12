F1, Wolff racconta: “Nel 2022 abbiamo sbagliato l’approccio alla costruzione della vettura”

In un’intervista rilasciata alla Bild, Toto Wolff ha individuato nello sviluppo della W12 progettata nel 2022 l’errore più grave commesso negli ultimi anni: “Abbiamo sbagliato completamente l’approccio alla costruzione della macchina per quell’anno, senza seguire la strada giusta. Un altro errore fu confermare lo stesso concetto anche nel 2023, tuttavia difendo quella decisione perché alla fine riuscimmo a vincere in Brasile“. Il team principal della Mercedes ha poi parlato del rapporto con la squadra: “Penso che parecchi dipendenti siano motivati quando vedono che il loro boss sia ambizioso, tuttavia a volte capita che io oltrepassi il limite. Pertanto davanti ai media cerco di calmarmi per padroneggiare al meglio il gioco di equilibri“.