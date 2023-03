Sci alpino, risultati e classifica discesa maschile finali Soldeu 2023: vince Kriechmayr, Paris 5° davanti a Casse

I risultati e la classifica della discesa maschile, valida per le finali di sci alpino a Soldeu 2023. A vincere sulla pista di Andorra è Vincent Kriechmayr in 1:26.59, di nove centesimi davanti a un ottimo Romed Baumann il quale, sceso con il pettorale numero 1, ha fissato da subito un buon parziale. A completare il podio è un altro tedesco, Andreas Sander, mentre il miglior italiano è Dominik Paris a +0.27, di soli tre centesimi davanti a Mattia Casse. Entrambi gli azzurri hanno perso soprattutto nel tratto finale, caratterizzato da una serie di curve molto tecniche che, in un senso o nell’altro, hanno indirizzato la gara. A non interpretarle al meglio, ad esempio, anche Aleksander Aamodt Kilde, che chiude a pari merito proprio con Casse. Nono il terzo e ultimo italiano in gara, Florian Schieder, che nella prima parte rimane a contatto con Kriechmayr, perdendo però oltre tre decimi nell’ultimo settore. Ancora più indietro Marco Odermatt, che non trova il bandolo della matassa in nessuno dei settori e chiude 15esimo, conquistando l’ultimo posto utile per racimolare qualche punto: ora gli serviranno almeno un primo e un terzo posto nelle ultime due uscite stagionali per rompere la barriera dei 2000 punti nella classifica generale.

CLASSIFICA GENERALE COPPA DEL MONDO AGGIORNATA

RISULTATI e CLASSIFICA DISCESA MASCHILE FINALI SOLDEU 2023 (top-15)