Napoli-Eintracht Francoforte a rischio scontri fra tifosi: 800 agenti di polizia verranno impiegati

Tensione alle stelle per la polizia di Napoli che tenterà in ogni modo di evitare qualsiasi contatto fra i tifosi del club di Spalletti e l’Eintracht Francoforte. Il match di ritorno per gli Ottavi di Finale di Champions League, in programma mercoledì 15 marzo, potrebbe dare vita a scontri fra le diverse tifoserie rivali. Ad acuire il pericolo è stata la vigilia della gara che è stata caratterizzata dall’invasione tedesca in quel del capoluogo campano. 400 i tifosi tedeschi attestati in quel di Napoli che nella giornata di martedì hanno lanciato bottigliette in giro per la città, intonato cori nel centro della città. Tutto questo ha scosso l’attenzione della polizia che per questo ha predisposto ben 800 agenti per evitare qualsiasi tipo di pericolo.

Ciò che teme la polizia è quella di una caccia all’uomo da parte dei tifosi dell’Eintracht Francoforte, che non vedranno la partita dentro il Maradona. Infatti, la società tedesca si è rifiutata di avvalersi dei biglietti per il settore ospiti dello stadio Maradona messi a disposizione dal Napoli e quindi il pericolo potrebbe essere ancora maggiore. Molti tifosi tedeschi potrebbero aggirarsi per le vie del capoluogo campano nel mentre della partita e soprattutto nel post partita, momento in cui il contatto con i tifosi azzurri potrebbe quasi avvenire automaticamente. Per impedire tutto questo, la polizia napoletana ha dislocato tutti i tifosi tedeschi sul lungomare della città, nell’hotel Continental, accanto all’hotel Vesuvio dove invece alloggia la loro squadra nella vigilia della partita. La Digos di Napoli, inoltre, ha fortemente consigliato alle forze di polizia tedesche e ai supporter dell’Eintracht di rimanere in albergo per evitare contatti.

Attenzione particolare anche al mondo della tifoseria del Napoli: la Prefettura, infatti, ha disposto molti agenti nei luoghi focali di incontro del tifo azzurro. Un controllo da piazza Dante, dove ieri se ne erano concentrati ben 120, a piazza Sannazzaro per non perdersi nemmeno un minuto di quello che potrebbe accadere. Sotto accurato controllo anche gli abituali ritrovi dei gruppi ultras, come i Fedayn. ntilati anche sui social. Non è escluso che in giornata, possano approdare in città, alla spicciolata, altri gruppi di tifosi dell’Eintracht, ma anche questa eventualità è sotto stretto monitoraggio.