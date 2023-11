Sci alpino: presentata la tappa di Coppa del Mondo a Bormio

Una tappa di Coppa del Mondo ad altissima gradazione adrenalinica. Presentazione in grande stile oggi pomeriggio, sul Belvedere di Palazzo Pirelli di Regione Lombardia, per la due giorni di Coppa del Mondo di sci alpino che, come ormai di consueto, si terrà a Bormio nel periodo post natalizio e che vedrà al via i migliori velocisti in circolazione. Il programma delle gare bormine prevede per giovedì 28 dicembre la classica discesa libera, una gara che è ormai entrata di diritto tra le più prestigiose al mondo, e per venerdì 29 un SuperG che, anno dopo anno, sta trovando una sua collocazione fissa nella località dell’Alta Valtellina. Lo scenario di queste due gare, come sempre, è la Stelvio, una pista che non ha bisogno di troppe presentazioni e che da tempo è una delle più apprezzate da tutti gli uomini jet e una delle più difficili in circolazione.

“Quello di Bormio è un evento molto importante per la Lombardia e per l’Italia più in generale – ha sottolineato il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana – Le gare di quest’anno rappresentano anche un avvicinamento alle competizioni olimpiche del 2026. Regione Lombardia sostiene da sempre la Coppa del Mondo di sci alpino di Bormio, e questo evento oltre all’aspetto sportivo, è importante anche per la promozione del nostro territorio in Italia e nel mondo“. Anche il presidente Fisi Flavio Roda ha detto la sua: “La Stelvio è una delle piste più difficili del circuito perché non lascia mai un attimo di respiro dal primo all’ultimo metro. Noi viviamo con il territorio, con la montagna, pensiamo che questi eventi siano un veicolo di promozione. E le gare di Coppa del Mondo consentono alle località che le ospitano di avere una grande visibilità che, altrimenti, non potrebbero avere“.