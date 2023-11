Benfica-Inter, Schmidt: “Siamo già eliminati ma daremo tutto per vincere davanti ai nostri tifosi”

L’allenatore del Benfica Schmidt ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro l’Inter: “È un dato di fatto che siamo eliminati, ma domani è una partita di Champions League che noi vogliamo giocare bene e vincere. Non siamo contenti di come abbiamo giocato finora in Champions League e domani vogliamo cambiare la situazione. È stato bello per noi mostrare una buona reazione in campionato. È sempre difficile giocare contro l’Inter, basta guardare i risultati che ha avuto finora. Contro di loro è molto difficile fare gol, hanno giocatori molto forti fisicamente, giocano con una difesa compatta. L’Inter è una delle squadre più forti d’Europa, lo hanno dimostrato in questa stagione e nella scorsa. Non sappiamo quale sarà il loro approccio, sono qualificati, ma sappiamo che è diverso arrivare primi o secondi nel girone. Domani c’è la possibilità di vincere una partita contro una squadra che per me è una delle migliori squadre d’Europa, per me possono arrivare lontano nella competizione. È una buona occasione per darà continuità a quello che abbiamo fatto nelle ultime due partite. Siamo riusciti a trovare fiducia, vogliamo rafforzarla e provare a vincere. I gironi sono andati male, ma daremo tutto nelle ultime gare”.