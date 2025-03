L’Italia torna a sperare concretamente per il quinto posto nella prossima Champions League. Dopo il giovedì d’andata degli ottavi di finale di Europa League e Conference League, la compagine tricolore accusa meno di un punto di ritardo rispetto alla Spagna, ma soprattutto ha ancora la possibilità di portare le quattro squadre in corsa (Inter in Champions, Roma e Lazio in Europa League e Fiorentina in Conference) ai quarti di finale. La Spagna, invece, rischia di perdere pezzi per strada. E, soprattutto, la partita decisiva si giocherà al San Mames e sarà l’ago della bilancia: Athletic Bilbao-Roma.

IL RANKING UEFA AGGIORNATO DOPO L’ANDATA DEGLI OTTAVI DI FINALE

INGHILTERRA 22.178 (6/7)

SPAGNA 19.892 (6/7)

…………………….

ITALIA 18.937 (4/8)

GERMANIA 16.671 (4/8)

PORTOGALLO 16.250 (2/5)

FRANCIA 15.285 (3/8)

BELGIO 15.250 (2/5)

OLANDA 15.083 (4/6)

GLI SCENARI E LE IPOTESI

Inutile girarci attorno, per poter ribaltare la situazione l’Italia ha bisogno che la Roma elimini l’Athletic Bilbao. Quella è la conditio sine qua non. I giallorossi si presenteranno in terra basca con un preziosissimo gol di vantaggio e dovranno fare di tutto per difenderlo. In più la Spagna perderà certamente una squadra in Champions League (una tra Real Madrid e Atletico) e anche le altre due squadre in Europa League e Conference League sono in pericolo: la Real Sociedad ha pareggiato in casa con il Manchester United (1-1) e il Betis ha fatto lo stesso con il Guimaraes (2-2). Entrambe devono andare a qualificarsi in trasferta, operazione tutt’altro che scontata. In Champions, a meno di clamorosi ribaltoni, la Spagna porterà due squadre avanti contro una italiana (l’Inter). E prenderanno bonus corposi (ogni passaggio del turno in Champions vale 1,5, in Europa League 1,0 e in Conference 0,5). La partita è ancora aperta, la Fiorentina ha tutto nelle sue mani e deve rimontare un gol di svantaggio con il Panathinaikos. Una cosa è certa: tra una settimana la rotta sarà tracciata. O la Spagna blinderà il secondo posto nel ranking oppure il ribaltone sarà possibile.

IL REGOLAMENTO E L’ASSEGNAZIONE DEI PUNTI

Il sistema di punteggio di tutte e tre le competizioni è uguale per le singole partite, ma cambia invece con i bonus dei vari passaggi del turno. Ogni vittoria, in Champions, Europa League e Conference League non fa differenza, vale due punti. Ogni pareggio, invece, vale un punto, e ogni sconfitta vale zero quindi lascia tutto immutato. C’è differenza, invece, per le squadre che passano i turni: in Champions League il bonus è di 1,5 a squadra, in Europa League è di 1,0 e in Conference League è di 0,5. Tutti i punti conquistati poi andranno divisi per il numero iniziale di squadre di ogni Nazione: ad esempio la vittoria della Roma con il Porto ha fruttato 3 punti (2 vittoria e 1 bonus passaggio del turno Europa League) che deve essere diviso per 8 (il numero di squadre italiane che ad inizio stagione hanno giocato in Europa) per un totale quindi di 0,375 punti.

IL PROGRAMMA DELLE PARTITE DI RITORNO

Martedì 11 marzo – Champions League

Ore 18:45 – Barcellona-Benfica

Ore 21:00 – Inter-Feyenoord

Ore 21:00 – Liverpool-Psg

Ore 21:00 – Bayer Leverkusen-Bayern Monaco

Mercoledì 12 marzo – Champions League

Ore 18:45 – Lille-Borussia Dortmund

Ore 21:00 – Club Brugge-Aston Villa

Ore 21:00 – Atletico Madrid-Real Madrid

Ore 21:00 – Arsenal-Psv

Giovedì 13 marzo – Europa League

Ore 18:45 – Ajax-Francoforte-Ajax

Ore 18:45 – Olympiakos-Bodo Glimt

Ore 18:45 – Athletic Bilbao-Roma

Ore 18:45 – Lazio-Viktoria Plzen

Ore 21:00 – Tottenham-Az Alkmaar

Ore 21:00 – Lione-Steaua Bucarest

Ore 21:00 – Rangers-Fenerbahce

Ore 21:00 – Manchester United-Real Sociedad

Giovedì 13 marzo – Conference League

Ore 18:45 – Rapid Vienna-Banja Luka

Ore 18:45 – Lugano-Celje

Ore 18:45 – Cercle Brugge-Jagellonia

Ore 18:45 – Djugarden-Pafos

Ore 21:00 – Guimaraes-Betis

Ore 21:00 – Chelsea-Copenaghen

Ore 21:00 – Fiorentina-Panathinaikos

Ore 21:00 – Legia Varsavia-Molde