Sci alpino, Mattia Casse terzo nel Super-G di Cortina: “Ai Mondiali per divertirmi e spingere”

Mattia Casse ha parlato dopo il primo Super-G di Cortina d’Ampezzo, dove l’azzurro è tornato ancora una volta sul podio confermandosi ai vertici della specialità in questa stagione. “Sono sulla strada giusta, essere sul podio con Odermatt e Kilde è una bella conferma del fatto che sto sciando solido in due specialità – spiega Casse – Ho lavorato bene sui dossi e alla fine è venuta fuori un’altra grande prestazione, voglio farmi trovare pronto per avvicinarmi sempre più poi ogni gara è diversa.” Infine una chiosa sui Mondiali, sempre più vicini: “Voglio spingere e divertirmi, se scierò forte chissà”.

Qualche parola anche da Dominik Paris, apparso però troppo falloso e alla fine fuori dalla top-10: “Se non porto tutto insieme al traguardo ha poco senso in questo momento, rispetto a inizio stagione va un po’ meglio ma sto sbagliando ancora molto.”