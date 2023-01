Formazioni ufficiali Cremonese-Inter, Serie A 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Cremonese e Inter, sfida valida per la ventesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Ballardini spera di riavere a disposizione Dessers, che si è allenato in gruppo negli ultimi giorni dopo aver recuperato dall’infortunio che lo aveva costretto a saltare lo scorso turno. I nerazzurri di Inzaghi devono ancora fare a meno di Marcelo Brozovic, ancora a zero presente in questo nuovo anno solare. Il fischio d’inizio è fissato alle 18:00 di sabato 28 gennaio, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI CREMONESE-INTER

CREMONESE (3-5-2): 12 Carnesecchi; 15 Bianchetti, 21 Chiriches, 5 Vasquez; 17 Sernicola, 19 Castagnetti, 28 Meité, 26 Benassi, 3 Valeri; 77 Okereke, 9 Ciofani. A disposizione: 13 Saro, 45 Sarr, 4 Aiwu, 10 Buonaiuto, 18 Ghiglione, 20 Afena-Gyan, 24 Ferrari, 62 Milanese, 74 Tsadjout, 90 Dessers, 98 Zanimacchia. Allenatore: Davide Ballardini.

INTER (3-5-2): 24 Onana; 36 Darmian, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 5 Gagliardini, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Dzeko, 10 Lautaro. A disposizione: 21 Cordaz, 31 Brazao, 6 De Vrij, 8 Gosens, 11 Correa, 12 Bellanova, 14 Asllani, 33 D’Ambrosio, 45 Carboni, 46 Zanotti, 47 Fontanarosa, 90 Lukaku. Allenatore: Simone Inzaghi.