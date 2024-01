Sci alpino maschile, Coppa del Mondo Adelboden 2024: programma, orari e copertura tv

Quando e come seguire la Coppa del Mondo di Adelboden 2024, appuntamento valevole per il massimo circuito maschile di sci alpino. La celebre pista svizzera ‘Chuenisbärgli’ è pronta ad ospitare un fine settimana dedicato alle discipline tecniche. Nelle giornate di sabato 6 e domenica 7 gennaio, infatti, andranno in scena rispettivamente un gigante e uno slalom. In entrambe le prove la prima manche scatterà alle ore 10.30 mentre la seconda manche prenderà il via alle ore 13.30. L’Italia si presenta complessivamente con dodici azzurri. Luca De Aliprandini, Giovani Borsotti, Filippo Della Vite, Simon Talacci, Hannes Zingerle, Alex Vinatzer e Tobias Kastlunger saranno ai nastri di partenza tra le porte larghe.

CALENDARIO E TAPPE DELLA STAGIONE 2023/2024

Tra quelle strette, invece, spazio a Simon Maurberger, Tommaso Sala, Corrado Barbera, Stefano Gross e Matteo Canins insieme agli stessi Vinatzer e Kastlunger. Non prenderà parte al weekend sulla neve svizzera, invece, Giuliano Razzoli. La diretta televisiva della Coppa del Mondo di Adelboden 2024 è affidata a Eurosport 1 HD (canale 210 di Sky) e a Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre). Prevista anche una diretta streaming attraverso le piattaforme di riferimento Discovery +, Sky Go, NOW, DAZN e (gratuitamente) Rai Play. In alternativa, anche Sportface.it seguirà la tappa elvetica del massimo circuito, fornendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti, highlights e le parole di tutti i principali protagonisti.

COPPA DEL MONDO ADELBODEN 2024: IL CALENDARIO

Sabato 6 gennaio – Slalom gigante (prima manche alle ore 10.30 e seconda manche alle ore 13.30)

Domenica 7 gennaio – Slalom (prima manche alle ore 10.30 e seconda manche alle ore 13.30)