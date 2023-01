Sci alpino, le nazionali straniere si allenano sulle nevi italiane di Trentino e Friuli

Le nevi italiane si stanno rivelando una vera e propria salvezza per diverse nazionali di Coppa del Mondo di sci alpino, le quali si stanno allenando sulle piste del nostro paese. Molte squadre infatti non riescono a trovare località idonee per prepararsi alle prossime gare, per via delle elevate temperature di questi giorni. Per questa ragione le nevi italiane, soprattutto di Trentino Alto Adige e Friuli Venezia-Giulia, si stanno rivelando davvero delle ottime location per gli allenamenti.

Sulle nevi trentine dello Skistadium Alloch di Pozza di Fassa, per esempio, stanno lavorando gli sciatori e le sciatrici giapponesi, tedeschi, spagnoli, croati e sloveni. Nella zona di Vipiteno invece, fino ad oggi con gli azzurri, si stanno allenando le sciatrici canadesi e la neozelandese Alice Robinson.