Fiorentina-Monza, i convocati di Palladino: fuori Rovella, c’è Pablo Marì

Raffaele Palladino ha diramato l’elenco dei convocati del suo Monza in vista della sfida contro la Fiorentina che apre il 2023 della Serie A dei brianzoli, capaci di chiudere in crescendo l’anno appena trascorso e ampiamente in zona salvezza. Out Rovella e Donati, c’è invece Pablo Marì al rientro dopo l’accoltellamento. Di seguito ecco la lista. Portieri: Di Gregorio, Cragno, Sorrentino. Difensori: Pablo Marí, Marlon, Caldirola, Birindelli, Antov, Carlos Augusto, Carboni, Izzo. Centrocampisti: Machin, Barberis, Valoti, Ranocchia, Colpani, Pessina, Bondo, Colombo, Vignato. Attaccanti: Gytkjaer, Caprari, Petagna, Mota Carvalho, D’Alessandro, Ciurria.