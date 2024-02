Sci alpino, gli azzurri per discesa e supergigante di Kvitfjell: due esordienti con Paris e compagni

Il direttore tecnico Max Carca ha convocato nove atleti per il week end dedicato alla velocità nella tappa di Coppa del Mondo di sci alpino a Kvitfjell, in Norvegia. Spiccano due esordienti: Gregorio Bernardi (laureatosi recentemente campione italiano giovani di discesa) e Marco Abbruzzese. Con loro Dominik Paris, Christof Innerhofer, Florian Schieder, Mattia Casse, Nicolò Molteni, Pietro Zazzi, Guglielmo Bosca. Sabato 17 è in programma una discesa alle ore 12, mentre domenica 18 febbraio spazio ad un supergigante sempre alle ore 12. La squadra azzurra può schierare fino a otto atleti in discesa e altrettanti (sette più Schieder che ha il posto fisso) in supergigante. La pista Olympiabakken evoca bei ricordi a Paris, vincitore in ben quattro occasioni (2019 e 2022 in discesa, 2016 e 2019 in supergigante). Nell’albo d’oro spiccano pure i trionfi di Peter Fill in supergigante nel 2017, Werner Heel in discesa nel 2008, Alessandro Fattori in supergigante nel 2002, Kristian Ghedina in supergigante nel 2000 e Werner Perathoner in supergigante nel 1995. La classifica di Coppa del mondo vede al comando Marco Odermatt con 1506 punti davanti a Sarrazin con 684 e Feller con 669, Paris è nono con 426. In discesa Oddermatt è sempre leader con 516 punti, seguono Sarrazin con 510 e Paris con 329. Infine in supergigante Odermatt ha il pettorale rosso con 390 davanti a Kriechmayr con 269 e Haaser con 222.