LIVE – F1, presentazione Ferrari 2024 (DIRETTA)

La diretta testuale della presentazione della nuova monoposto Ferrari. La Scuderia di Maranello svelerà la livrea per il 2024 alle ore 12 del 13 febbraio. Frederic Vasseur, fiancheggiato da Charles Leclerc e Carlos Sainz, è pronto a presentare la SF-24, vettura che punta a riportare il Cavallino tra le prime file in modo consistente.

SVELATA LA NUOVA FERRARI SF-24

12.24 – Carlos Sainz ha invece dichiarato: “Prima impressione? Semplicemente speciale. E’ impressionante vedere una macchina tutta nuova che non hai mai guidato, con una livrea diversa e non solo. E’ impressionante: devi prendere una boccata d’ossigeno prima di vedere il video perché un momento davvero speciale“.

12.22 – “Non ci sono input particolari da parte mia per il design, mentre sulla parte tecnica di più perché la macchina precedente presentava alcuni aspetti da cambiare. Sul design abbiamo un team molto bravo con macchine stupende” ha aggiunto il monegasco.

12.20 – “E’ sempre una sensazione unica vivere questo momento tanto atteso dopo mesi di lavoro con la squadra a Maranello, in cui abbiamo discusso i punti su cui migliorare. Il design mi piace tanto e – che sorpresa! – è rosso. Ci sono alcune differenze in merito ai dettagli che mi piacciono molto. E’ un’emozione unica vedere la nuova macchina tanto dopo mesi lavoro“. Questo il commento a caldo di Charles Leclerc.

12.15 – A breve dovrebbero arrivare le parole dei protagonisti, dai piloti Leclerc e Sainz al team principal Vasseur.

12.06 – Una Ferrari più rossa che mai!

THE FERRARI SF-24 IS HERE 😍 pic.twitter.com/cp3cacGbE1

