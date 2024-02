MotoGP, Marini al lancio della nuova Honda: “Orgoglioso di rappresentare questi colori, è un sogno”

Luca Marini ha preso la parola in occasione della presentazione della nuova Honda Hrc a Madrid: “Entrare a far parte di questo team è un onore per me. Fin da quando ero piccolo avevo le tute nei loro colori per le minimoto. Essere qui, con la tuta e la moto, è un sogno che si è realizzato: era destino“. Il pilota italiano ha poi aggiunto: “Anche se siamo solo all’inizio del viaggio, mi sento già parte della squadra e sento il supporto degli ingegneri. Ho trascorso in sella alla moto solo sei giorni, quindi speriamo di approfittare dell’ultimo test e cominciare la stagione al meglio. Non potrei essere più orgoglioso di rappresentare questi colori“.